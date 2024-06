Es staut sich sowieso seit Tagen zwischen der Abfahrt von der Schnellstraße S 6 in Niklasdorf und der Auffahrt in Leoben-Ost. Denn einerseits ist der Gleinalmtunnel nach fünf Murenabgängen an der Pyhrnautobahn A 9 aktuell gesperrt und der gesamte Verkehr ist nun auf der S 6 unterwegs. Und andererseits ist die Abfahrt Leoben-Ost wegen Bauarbeiten gesperrt.

Umleitung bringt wenig Erleichterung

Nun verschärfte ein Verkehrsunfall, der sich direkt hinter der Schnellstraßenabfahrt bei der östlichen Ortseinfahrt von Niklasdorf ereignete, den Stau. Auch eine Umleitung über den Niklasdorfer Ortsteil Foirach bringt nur wenig Erleichterung.

Der Verkehrsunfall, bei dem ein Pkw schwer beschädigt wurde, beschäftigte die Einsatzkräfte – vor allem die Freiwillige Feuerwehr Niklasdorf hat alle Hände voll zu tun.

Freigabe nach eineinhalb Stunden

Nach etwa eineinhalb Stunden konnten die Polizei und die Feuerwehr die Straße wieder freigeben. „Zwei Pkw sind miteinander kollidiert“, erzählt Georg Kutschi, Einsatzleiter von der FF Niklasdorf. In beiden Fahrzeugen saßen nur die Lenker. Beide wurden bei dem Unfall verletzt. „Als wir zum Unfallort kamen, sind die zwei Verletzten vom Roten Kreuz schon versorgt und ins Spital gebracht worden“, führt Kutschi aus.

Wegen der ohnedies angespannten Verkehrssituation habe man sich besonders bemüht, den Einsatz schnell abzuwickeln: „Zuerst haben wir beide Fahrspuren sperren müssen, aber eine von beiden konnten wir sehr schnell wieder freigeben, damit zumindest ein Wechselverkehr möglich ist“, so Kutschi.