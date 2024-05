In den frühen Morgenstunden kam es am Mittwoch am Betriebsgelände der Voestalpine Stahl Donawitz GmbH zu einem Arbeitsunfall. Ein Mitarbeiter wurde ohnmächtig aufgefunden und nach medizinischer Erstversorgung mit dem Rettungshubschrauber in die Universitätsklinik Graz geflogen.