„Die erstmalige Schmelze von wasserstoffreduziertem Reineisen und die Weiterverarbeitung zu hochqualitativen Walzdraht ist ein historischer Meilenstein“, betont Herbert Eibensteiner, CEO der Voestalpine AG. Am Voest-Standort in Leoben-Donawitz wurde das wasserstoffreduzierte Reineisen in der Pilotanlage „Hyfor“ produziert. Die historische Schmelze erfolgte in der konzerneigenen Forschungsanlage „Technikum Metallurgie“, kurz „TechMe“, einem kompletten Stahlwerk im Kleinformat. Der CO 2 -arme Stahl wurde im Walzdrahtwerk zu Wälzlagerstahl weiterarbeitet.