„Verzweifelt und genervt“, so ließe sich die Gemütslage der Anrainer der Eisenbahnstrecke, die auf das Werksgelände der Voestalpine Donawitz führt, wohl am besten zusammenfassen. „Das Lärmaufkommen ist in der jüngsten Zeit drastisch gestiegen, damit ist ein erholsamer Schlaf völlig ausgeschlossen“, klagt ein Donawitzer, dessen Grundstück direkt an die Eisenbahnstrecke grenzt.