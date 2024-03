Am Samstag, dem 23. März, beobachteten Bewohner in der Nähe des Voestalpine-Werks in Leoben-Donawitz eine riesige Staubwolke, die ihre Häuser, Terrassen und Autos mit rotem Staub bedeckte. Laut Auskunft der Voestalpine war eine Störung eines Hochofens der Grund für den Staubaustritt.

Störung im Hochofen

Gegen 10 Uhr kam es in Donawitz zu einer Störung beim Hochofen 4. Eine verzögerte Schließung des Ofens habe daraufhin zu einer erhöhten Staubentwicklung geführt. Nachdem die Störung behoben war, sei der Ofen wieder verschlossen worden.

Fotos und Videos zeigen das Ausmaß der Staubwolke. Bewohner zeigten sich verunsichert, es bestand jedoch zu keinem Zeitpunkt eine Gefahr für Umwelt oder Menschen, so die Voestalpine.