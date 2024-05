Bisher ist noch unklar, warum der Autolenker auf der Kärntnerstraße in Leoben im Bereich Häuselberg am Donnerstag von der Fahrbahn abgekommen ist. „Er war auf Leobener Seite bergauf in Fahrtrichtung Hinterberg unterwegs, ist aus bisher ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen und mit seinem Pkw an der Böschung stehen geblieben“, führt Fabian Mitterhuber von der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Stadt aus.

Zum Glück keine Verletzten

Verletzt wurde der Fahrer, der sich alleine im Pkw befand, nicht. Auch andere Personen seien bei dem Unfall nicht zu Schaden gekommen, erzählt Mitterhuber. Gemeinsam mit den Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Leoben-Göss habe man die Unfallstelle am Häuselberg abgesichert, einen Brandschutz aufgebaut und das Abschleppunternehmen bei der Bergung des Pkw unterstützt.

Der Fahrer, der aus der Stadt Leoben stammt, wurde noch am Unfallort vom Roten Kreuz versorgt. „Nach etwa zwei Stunden konnten wir wieder in die Rüsthäuser einrücken“, so Mitterhuber.