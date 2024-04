Am Dienstag wollte ein 58-jähriger Arbeiter, der im Bezirk Bruck-Mürzzuschlag wohnhaft ist, gegen zwölf Uhr in einem Stahlbetrieb in St. Peter-Freienstein mit einer Leiter auf das Dach eines Trafocontainers steigen. Aus bislang ungeklärter Ursache stürzte der Mann aus etwa drei Metern Höhe von der Leiter zunächst auf ein Stiegengeländer und anschließend auf den Boden.

Nur mehr Aufprall wahrgenommen

Unmittelbare Unfallzeugen gab es keine. Arbeitskollegen konnten nur mehr den Aufprall des 58-Jährigen auf dem Boden wahrnehmen. Diese leisteten Erste Hilfe und setzten die Rettungskette in Gang.

Das Rote Kreuz sowie ein Notarzt kümmerten sich um die medizinische Erstversorgung des Mannes. Er wurde mit schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber C12 ins UKH Graz geflogen. Fremdverschulden konnte nicht erhoben werden.