Ein tödlicher Arbeitsunfall ereignete sich Freitagabend in St. Peter-Freienstein im Bezirk Leoben. Ein 36-jähriger Kroate arbeitete gegen 19.10 Uhr mit seinem Bagger am Ufer des hochwasserführenden Tollinggrabenbachs. Dabei dürfte er in dem losen Geröll am Ufer eingesunken sein. Der 36-Jährige konnte nicht mehr verhindern, dass der Bagger seitlich in den Bach kippte.

Der Man wurde im Führerhaus eingeklemmt. Ein Arbeitskollege wollte ihm zur Hilfe kommen. Die Strömung in dem Bachabschnitt war jedoch nach den starken Regenfällen der letzten Tage so groß, dass es für ihn unmöglich war, den Verunglückten zu retten. Mit einem weiteren Bagger gelang es schließlich, das Fahrzeug anzuheben und den Mann nach zwanzig Minuten aus der Kabine zu befreien. Er wurde reanimiert und in das LKH Leoben eingeliefert, verstarb dort aber gegen 22 Uhr.