Am Donnerstag, 6. Juni, kurz nach 20 Uhr erreichte die Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehr St. Michael die Alarmierung mit dem Stichwort „Verkehrsunfall mit verletzter Person“. Am Unfallort angekommen, stellte sich heraus, dass sich zwischen der Mautstelle St. Michael und dem Gleinalmtunnel in Fahrtrichtung Slowenien ein Pkw überschlagen hatte und auf dem Dach zum Stillstand gekommen war.

Die Feuerwehrkräfte sicherten die Unfallstellen und bauten einen Brandschutz auf. Der Pkw-Lenker wurde unbestimmten Grades verletzt und vom Roten Kreuz betreut. Nachdem die Feuerwehr das Fahrzeug geborgen und die Unfallstelle von Trümmerteile gesäubert hatte, konnte sie nach rund einer Stunde wieder ins Rüsthaus einrücken.