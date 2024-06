„Sicherheit hat oberste Priorität, das gilt insbesondere für alle Einrichtungen, die in einem langen Tunnel rund um die Uhr funktionieren müssen“, betont die Ausfinag. Aus diesem Grund werden im acht Kilometer langen Gleinalmtunnel auf der A9 Pyhrnautobahn in den kommenden Wochen umfangreiche Wartungs- und Instandhaltungsarbeiten durchgeführt. Dabei werden unter anderem sämtliche Abluftklappen, die Strahlventilatoren, die großen Lüftermaschinen, die Querschlagsbelüftung, die Beleuchtung und alle Sicherheitseinrichtungen wie Video, Notrufnischen, Kommunikationseinrichtungen und Brandmeldeanlage überprüft.

Die Hallenkräne befinden sich im nicht sichtbaren Bereich des Gleinalmtunnels © Asfinag

Zusätzlich werden die erforderlichen Nachtsperren auch dazu genutzt, die alten Hallenkräne abzubauen und aus dem Tunnel zu bringen sowie neue zu montieren. Diese Kräne befinden sich im nicht sichtbaren Bereich des Tunnels, wie etwa in den Kavernen, und werden benötigt, um Ersatzteile für die Lüftung heben zu können oder auch bei Bedarf die 15 Tonnen schwere Lüftermaschine zu tauschen.

Umleitung über S35 und S6

Der Gleinalmtunnel wird für all diese Arbeiten vom 10. bis zum 14. Juni jeweils nur nachts von 20 bis 5 Uhr früh ganz gesperrt. Weitere vier Nachtsperren folgen vom 8. bis zum 12. Juli. Nur die Fahrtrichtung Süden/Spielfeld ist in insgesamt vier Nächten vom 17. bis 19. Juni sowie vom 15. bis 17.Juli, jeweils nachts gesperrt. Eine Nachtsperre ist in Fahrtrichtung Norden/Voralpenkreuz vom 19. auf 20. Juni erforderlich. Der Verkehr wird in dieser Zeit über die S35 Brucker Schnellstraße und die S6 Semmering Schnellstraße umgeleitet.