„Niemand stellt die Wartezeiten in Abrede.“ So lassen sich Aussagen von Landesrat Karlheinz Kornhäusl (ÖVP) und SPÖ-Klubobmann Hannes Schwarz zusammenfassen – ohne Interpretationsspielraum, es gebe ein Problem, dessen sei man sich bewusst. „Jeder hat das Recht auf eine angemessene Gesundheitsversorgung, ein Land, eine Versorgung“, erklärt Kornhäusl das Ziel, die Wartezeiten in verschiedenen Bereichen zu verringern.