So schwarz die Fassade des Neubaus momentan auch noch ist, umso grüner soll das Verwaltungsgebäude der Mautstelle Gleinalm in den kommenden Wochen und Monaten noch werden. Grün wird aber nicht nur der Anstrich, sondern auch das, was drinnen steckt. Es entsteht ein Niedrigenergie-Gebäude in Holzbauweise, geheizt wird mit Luft-Wärme-Pumpe, Energie fließt aus der neuen PV-Anlage und Autos können an der E-Ladestation getankt werden.