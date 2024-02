Die geplante Betonmischanlage in Leoben-Leitendorf sorgt in der Bevölkerung und auf politischer Ebene zu Diskussionen. Neben der „Interessensgemeinschaft für Lebensqualität in Leitendorf“ (IGLL), setzen sich auch die Grünen vehement gegen die Errichtung ein, zuletzt mit einer schriftlichen Anfrage an die Landesregierung.