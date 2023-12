Erst bei einer neuerlichen Betrachtung sei Lambert Schönleitner, Landtagsabgeordneter der Grünen, wieder bewusst geworden, wie nah Wohngebiet und das geplante Betonwerk in Leoben-Leitendorf beieinanderliegen, meint er. Grund genug für die Grünen, um sich in einer vorweihnachtlichen Pressekonferenz in Sachen „geplantes Betonwerk“ noch einmal zu positionieren und ein klares „Nein zur Anlage“ auszusprechen.