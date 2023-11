Anrainer in Leoben-Leitendorf kündigen schon Widerstand an

Seit Jahren fühlen sich Anrainer durch den laufenden Betrieb des Steinbruchs am Galgenberg in Leoben samt regelmäßigen Sprengungen massiv in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt. Jetzt soll dort zusätzlich eine Betonmischanlage errichtet werden. Anrainer machen bereits dagegen mobil.