Den Anrainern des Steinbruchs am Leobener Galgenberg, die sich zu einem Gutteil in der „Interessensgemeinschaft für den Erhalt und zur Förderung der Lebensqualität und Sicherheit in Leitendorf“ (IGLL) organisiert haben, bleiben nur mehr einige Tage bis zur ersten, mündlichen Verhandlung auf der BH Leoben bezüglich Genehmigung der geplanten Betonmischanlage am Galgenberg.