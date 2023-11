In der Debatte um den Steinbruch am Galgenberg und die geplante Betonmischanlage melden sich nun Astrid Baumann, Obfrau der Wirtschaftskammer Leoben, und VP-Vizebürgermeister Reinhard Lerchbammer zu Wort. Ihnen sei es wichtig, den Fokus der Debatte neben den Sorgen der Anrainer auch auf die Belange der Wirtschaft zu lenken. „Gerade in einer Stadt wie Leoben gibt es in Wahrheit in jedem Stadtteil Grenzflächen zwischen Industrie und Wohngebiet“, meinen Baumann und Lerchbammer.