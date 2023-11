Die Wogen rund die geplante Betonmischanlage neben dem bestehenden Steinbruch am Leobener Galgenberg gehen weiter hoch. Nach den besorgten Anrainern wird nun auch die Kommunalpolitik aktiv. So melden sich etwa die Freiheitlichen zu Wort, die die Einberufung eines „runden Tisches“ fordern, um alle Beteiligten in eine direkte, sachliche Debatte zu bringen.