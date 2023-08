Das „nervtötende Gequietsche“ rund um den Verschubbahnhof in Gösting (und weit darüber hinaus) nimmt kein Ende. Immer mehr Menschen versuchen, ihre Häuser und Wohnungen zu verkaufen. „In der Josef-Pock-Straße bin ich bald alleine“, meint eine Bewohnerin. Dass die ÖBB nun ankündigten, bis Herbst 2024 Lärmschutzwände rund um den Bereich zu errichten, besänftigt die Lärmgeplagten nicht. „Warum investiert man statt horrender Beträge in Lärmschutz nicht in Lärmvermeidung?“, fragt man sich.