Man fragt sich schon, warum wir diesen Terror des Quietschens seit drei Jahren aushalten sollen“, fragt eine Leserin, die in Lend wohnt, also relativ weit vom Verschubbahnhof entfernt: „Wo ist Frau Ministerin Gewessler?“ Es sei mittlerweile der dritte Sommer, den man mit geschlossenen Lärmschutzfenstern verbringe. Während des Telefonats ist das unangenehme Geräusch mehrfach laut und deutlich zu hören. Ein anderer ortet einen „Skandal für die zweitgrößte Stadt Österreichs“: Die 40.000 Bewohner in Gösting, Lend und Andritz würden oft ununterbrochen massiv in ihrer Lebensqualität beeinträchtigt.