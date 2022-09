Es war ein Beweismittel der ganz besonders ohrenbetäubenden Art, das gestern im Gerichtssaal zu hören war: Ein Akustiker spielte acht von ihm aufgenommene Hörproben jener Quietschgeräusche vom Grazer Verschubbahnhof vor, der Anrainerinnen und Anrainer in Gösting seit rund drei Jahren quälen. Abgespielt wurden diese auf ausdrücklichen Wunsch von Richterin Anita Schmidbauer („Die Anrainer müssen das aushalten, also muss ich das bitte auch so laut hören“) in der Originallautstärke von rund 110 Dezibel, was in etwa der Lautstärke eines Presslufthammers entspricht.