„Wir kennen jeden Produzenten persönlich“, erzählt Julia Unterlerchner über ihr Herzensprojekt: Gemeinsam mit Marco Kohlmaier hat sie einen lange gehegten Traum nun in die Tat umgesetzt. Die beiden Quereinsteiger – sie hatte studiert, er als Maschinenbauer gearbeitet – eröffneten mit der „Delikateria“ in der Grazer Smart City ihr erstes eigenes Geschäft. Auf 170 Quadratmetern, gleich beim neuen Nikolaus-Harnoncourt-Park, bieten sie Wein, Spirituosen, Käse und vieles mehr. Nicht nur die Produzenten kennt man persönlich, „wir haben auch jedes Produkt selbst verkostet“, erzählt die Neo-Geschäftstreibende. Augenzwinkernder Nachsatz: „Das war natürlich der angenehmste Teil des Ganzen“.

Was den beiden wichtig ist: Bei den angebotenen Produkten soll für jedes Geldbörserl etwas dabei sein. Und: „Wir wollen einen Ort schaffen, an dem sich jeder wohlfühlt – ein Platz zum Genießen.“ Genuss versprechen auch viele Verkostungen, die man anbieten will.

Geöffnet ist von Dienstag bis Samstag, von 9 bis 19 bzw. 18 Uhr (Samstag).