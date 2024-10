Immer zu Vollmond gibt es Vollmund. Das war die Idee hinter der Kulinarik-Reihe an ungewöhnlichen Orten, die Susanne Haubenhofer von der Erlebnisregion Graz heuer aus der Taufe gehoben hat. So wurde im Juni am Schöckl-Gipfel gespeist, später am Thalersee, beim Dechantteich in Köflach, beim Skulpturenpark und jetzt, zum Abschluss, am Lost Place in Laßnitzhöhe: dem alten Schwimmbad.