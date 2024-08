In einen ganz besonderen Genuss kamen rund 50 Gäste am Dienstagabend im Kurpark am Dechantteich in Köflach. Sie ließen ihre Gaumen im Rahmen der heuer erstmals durchgeführten Kulinarik-Reihe „Vollmond – Vollmund“ des Tourismusverbandes Erlebnisregion Graz von Chefkoch Johann Rainer vom Trautentalwirt in Geistthal-Södingberg unter freiem Himmel verzaubern. Dabei sorgen die exquisiten Speisen am Teller samt Weinbegleitung, Live-Musik und – namensgebend für die Veranstaltungsserie – der Vollmond für ein unvergessliches Erlebnis.