Laute Musik gehört zu einem Club einfach dazu, bei der Arbeit kann sie allerdings zu einem echten Störfaktor werden. Genau dieses Dilemma sorgt immer wieder für eine Debatte in den Landtagsklubs im Grazer Zentrum, so auch aktuell. Denn durch eine Vertragsänderung von einem Pacht- zu einem Mietvertrag für das Lokal „Katze Katze“ liegen die Karten wieder auf dem Tisch. Die Räumlichkeiten des „Katze Katze“ gehören dem Land Steiermark. Daher holt die Abteilung 2 des Landes aktuell bei ihren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern Wünsche und Anregungen ein, wie man das „Zusammenleben“ im Landhaus verbessern könnte. Denn vor allem an den Dienstagen alle sechs Wochen, an denen die Lichter im Landhaus aufgrund der Landtagssitzung besonders lange an bleiben, stören sich viele Mitarbeiter an der lauten Musik.