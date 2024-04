Selbst bei dem aktuell unfreundlichen Wetter bleiben sie nicht leer, als die Temperaturen kürzlich an der 30-Grad-Marke kratzten, wurden sie regelrecht gestürmt: Die Gastgärten. Für alle, die ihren Spritzer oder Apfelsaft im Freien am liebsten im schönen Ambiente der Grazer Marktplätze genießen, gibt es nun gute Nachrichten. Am Freitag beschloss der Grazer Stadtsenat, dass die Gastrostandln in fünf Grazer Marktgebieten künftig auch am Sonntag offenhalten dürfen. Los geht es damit am 12. Mai.