Es war eine ungewöhnliche Lösung, die im Frühling Schlagzeilen machte: Türsteherlegende Nino Hutterer, bekannt aus Lokalen wie Q oder Music House, sollte Samstagabend als Mediator am Kaiser-Josef-Platz das Treiben der Nachtschwärmer in Bahnen lenken, die auch für Anrainer erträglich sind. Ergänzend dazu war der Schlussdienst des Marktreferats freitags länger im Einsatz. Der Bezirksrat von St. Leonhard, die ansässigen Wirte und das Marktreferat hatten das als Reaktion auf Anwohnerbeschwerden in die Wege geleitet. Stein des Anstoßes: nächtlicher Lärm. Bekanntlich hat sich der Platz ja in den letzten Jahren auch außerhalb der Marktzeiten zu einem beliebten Treffpunkt gemausert.