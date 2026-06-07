Lukas Haudum hat von seiner Ausstiegsklausel Gebrauch gemacht und die Graz 99ers nach zwei Jahren Richtung Finnland verlassen. „Das war alles korrekt und ich verstehe, dass Haudi ins Ausland wollte“, sagt 99ers-Präsident Herbert Jerich. Dann folgte aber das große „aber“. „Aber, dass er zu so einem mittelklassigen Verein geht, versteh ich nicht. Das schockiert mich, dass er für dieses Team die Klausel genutzt hat.“

Der Angreifer spielt künftig für TPS, den zwölften der abgelaufenen finnischen ersten Liga. „Er bekommt dort nicht mehr Geld als in Graz, das Gesamtpaket der 99ers ist auch besser, hier könnte er in der Champions Hockey League spielen“, führt Jerich fort. „Wir haben ihm auch heuer wieder eine schlagkräftige Truppe zusammengestellt, die in der Champions League für eine Überraschung sorgen kann. Haudi war sogar ins Design der Trikots für die kommende Saison eingebunden und wir haben ihm alle Wünsche erfüllt.“

Lukas Haudum © GEPA pictures

Geht „als Freund“

Jerich hätte einen Verbleib seines Königstransfers begrüßt. „Er ist ja erst 29 Jahre alt, hätte hier noch ein Jahr spielen sollen. In der Champions League schaut jeder Scout zu, da hätte er sich für einen großen Klub in die Auslage spielen können.“ Dennoch geht Haudum „als Freund“, unterstreicht Jerich.

Dass man als Ersatz einen Österreicher der Kategorie Haudum bekommt, schließt der 99er-Präsident aus. „Da werden wir einen Legionär holen“, sagt Jerich und kündigt an: „Das wird ein Kapazunder, ein nächster Liga-MVP.“