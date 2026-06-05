Das ist ein schwerer Schlag für die Graz99ers. Der amtierende Eishockeymeister hat Lukas Haudum verloren. Der gebürtige Linzer war der absolute Wunschkandidat von Herbert Jerich, als dieser das Präsidentenamt übernommen hat – und signierte 2024 für drei Jahre an der Mur. Und der 29-Jährige konnte die in ihn gesetzten Erwartungen vollends erfüllen, wurde zuletzt auch zum wertvollsten Spieler (MVP) im Play-off ausgezeichnet.

Zuletzt musste sich Haudum einer Operation unterziehen und konnte Österreichs Eishockey-Nationalteam bei der WM in der Schweiz nicht unterstützen. Wohin es ihn ziehen soll, ist noch nicht bekannt, es wird aber eine europäische Topliga sein, weil Haudum eine Klausel im Kontrakt hatte, die ihm eben so einen Wechsel trotz Bindung an die 99ers erlaubt.

Zweites Auslandsabenteuer nach fünf Jahren in Schweden

Damit verlässt eine der prägendsten Figuren die Liga, nach einem Profispiel für Linz gelangen ihm in sieben Jahren für KAC und 99ers – er wurde mit beiden Meister – ganze 285 Scorerpunkte (104 Tore, 181 Assists) in der heimischen Meisterschaft. Und das in 350 Spielen. Haudum peilt damit seinen zweiten Auslandsaufenthalt an. 2014 ging er in den Nachwuchs von Södertälje, spielte später bis 2019 in Schweden für Malmö (1. Liga) und Pantern (2. Liga).