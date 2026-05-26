Erfreuliche Nachrichten für die Fans der Graz 99ers. Der Eishockey-Meister konnte die Verträge eines Quartetts verlängern. Kevin Conley, Josh Currie, Frank Hora und Kevin Roy werden auch in der kommenden Saison für die Steirer auf das Eis gehen. „Wir sind sehr happy, dass wir uns mit den Jungs auf eine weitere Zusammenarbeit einigen konnten. Sie alle sind ein sehr wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft und haben auch in den entscheidenden Phasen gezeigt, dass sie enorme Qualität in unser Spiel bringen“, sagt Sportdirektor Philipp Pinter. Der Kärntner weilt bereits in Zürich, wo im Rahmen der A-Weltmeisterschaft am Mittwoch (16 Uhr, ORF Sport+) die Auslosung der Champions Hockey League über die Bühne geht.

Currie freut sich

Currie, der im Meisterjahr oft mit spektakulären Toren aufgezeigt hat, sagt: „Meine Familie und ich freuen uns riesig, weiterhin in Graz bleiben zu können. Wir lieben die Fans und die Stadt, ein wunderbarer Ort zum Leben.“ Ähnliche Töne kommen auch von Frank Hora: „Für meine Familie und mich war es eine leichte Entscheidung. Graz ist für uns inzwischen zu einer zweiten Heimat geworden.“

So sieht der 99ers-Kader für die kommende Saison momentan aus: Maxime Lagacé, Nicolas Wieser, Patrick Grascher (alle Tor), Frank Hora, David Maier, Paul Reiner, Paul Stapelfeldt, Kilian Zündel (alle Abwehr), Chris Collins, Kevin Conley, Mai Crnkič, Josh Currie, Nico Feldner, Manuel Ganahl, Tim Harnisch, Lukas Haudum, Paul Huber, Jakob Lippitsch, Lenz Moosbrugger, Kevin Roy, Michael Schiechl, Nick Swaney, Marcus Vela (alle Angriff)