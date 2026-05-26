Österreich ist mit einer jungen, hungrigen, mit mehreren Debütanten (alleine Leon Wallner erzielte schon drei Turniertore) bestückten Mannschaft, die aufgrund von Verletzungspech auf den Großteil seiner Stars verzichten muss, zur A-WM nach Zürich gereist. Dort war nach Siegen zum Start über Großbritannien, Ungarn und Lettland nicht nur der Klassenerhalt gleich im Sack, auch die Chance aufs Viertelfinale hat man sich bis zum letzten Spieltag mit den neun geholten Punkten selber gewahrt.

So klingt es zwar einigermaßen verrückt, ist aber auch die Realität und ein Privileg, dass sich das Team selber erspielt hat: Wenn Österreich in Zürich die USA, immerhin – wenn auch nicht so prominent bestückt wie zuletzt – amtierender Weltmeister und Olympiasieger, schlägt, steht man im Viertelfinale. Gut, höchst realistisch scheinen wohl alle anderen Szenarien, vor allem nach dem 2:6 gegen Deutschland und dem 2:5 am Pfingstsonntag gegen Finnland. Plus: Auch für die US-Boys, die sich noch nicht mit Ruhm bekleckerten, müssen noch Punkte her. „Aber wir hoffen auf ein großes Spiel“, sagt auch Teamchef Roger Bader.

Matthew Tkachuk, der nachgereiste Superstar © IMAGO

Der ist mit seiner Truppe natürlich wieder krasser Außenseiter, zu verlieren hat er aber auch nichts mehr. Der ruhige Schweizer weiß aber auch, und das betonte er schon nach der Niederlage gegen die Finnen: „Man muss immer schauen, wer auf der anderen Seite steht.“ Und das ist immerhin eine hochtalentierte Truppe rund um Florida-Panthers-Star Matthew Tkachuk, der sich in Mailand zuletzt schon Olympia-Gold holte und nach dem Saisonaus am vergangenen Dienstag nachrückte.

Die Amerikaner begutachteten bereits die Innenstadt-Lokale

Auch die Hoffnung, dass man so unterschätzt würde, dass die US-Amerikaner am Abend vor dem Showdown mit Österreich länger in Zürichs Innenstadt „versumpern“, wie vor dem Spiel gegen die Briten, das nach 1:1 nach 40 Minuten dann doch noch 5:1 gewonnen wurde, kann man sich in Anbetracht der Ausgangslage nicht machen. Dennoch, und wie Thimo Nickl schon betonte: „In der Kabine gibt keiner auf.“ Dem pflichtet auch KAC-Verteidigerkollege Clemens Unterweger bei: „Wir werden noch einmal alles auf dem Eis lassen. Wir sind natürlich klarer Außenseiter, müssen die Rolle annehmen, aber nicht zu viel Respekt zeigen. Nach 60 Minuten schauen wir, was drinnen ist.“