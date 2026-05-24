Schwerer Unfall am Sonntag im Bezirk St. Veit: Gegen 12.45 Uhr lenkte ein Bursche (13) ein dreirädriges E-Fahrzeug im Urtlgraben in der Gemeinde Guttaring von Maria Waitschach in Richtung Guttaring. Auf der Ladefläche fuhr sein Freund (14) mit.

Aus bislang unbekannter Ursache verlor der 13-Jährige in einer Rechtskurve die Herrschaft über sein Fahrzeug, kam von der Fahrbahn ab und stürzte mehrere Meter in den darunterliegenden Silberbach. Beide Jugendliche erlitten schwere Verletzungen.

Trotzdem gelang es dem Älteren noch seinen Vater anzurufen. Der rannte sofort zur rund 300 Meter entfernten Unfallstelle und fand dort seinen Sohn und dessen Freund verletzt im Bach liegen. Er barg die beiden Burschen, brachte sie nach Hause und alarmierte die Einsatzkräfte.

Der 14-Jährige musste mit dem Rettungshubschrauber C11 in das Klinikum Klagenfurt geflogen werden, der 13-jährige Lenker wurde in das Krankenhaus Friesach eingeliefert.

Bei dem Fahrzeug, mit dem die beiden unterwegs waren, handelt es sich um dreirädriges Elektro-Fahrzeug, das als Fahrrad gilt und eine Höchstgeschwindigkeit von rund 20 km/h hat.

Motorradfahrer kollidierten

Auch in Oberkärnten gab es bei einem Verkehrsunfall am Sonntag zwei Verletzte: Gegen 13.10 Uhr war ein deutscher Staatsbürger (53) mit seinem Motorrad auf dem Loibenigweg in Lieserhofen in Fahrtrichtung Spittal/Drau unterwegs und wollte auf die Trebesinger Landesstraße (L10) einbiegen.

Im Kreuzungsbereich kam es aus bisher unbekannter Ursache zu einer seitlichen Kollision mit einem Motorradfahrer (17), der bereits auf der L10 unterwegs war. Beide Motorradfahrer kamen zu Sturz.

Dabei wurde der 17-Jährige aus dem Bezirk Hermagor schwer verletzt und musste nach notärztlicher Erstversorgung ins Krankenhaus Spittal eingeliefert werden. Der 53-Jährige wurde ebenfalls verletzt, begab sich allerdings selbstständig ins selbe Krankenhaus. Beide Fahrzeuge wurden erheblich beschädigt.