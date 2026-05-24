Unmittelbar nach Saisonende sorgte VSV-Manager Martin Winkler damit für Aufsehen, als er sagte, jeder Spieler müsse sich nun überlegen, ob er den vom VSV – unter Winkler, Herbert Hohenberger und Cheftrainer Pierre Allard – eingeschlagenen Weg weitergehen wolle. Das haben in der Zwischenzeit einige Cracks getan. Adam Helewka will das Weite suchen, ist sich mit Dresden (DEL2) einig, was der VSV nur unter einer fälligen Ablöse akzeptieren wird, weil Helewka noch ein Jahr Vertrag hat. Ebenso liebäugelt Publikumsliebling Nick Hutchison mit einem Abgang, hat sich beim Klub nach Ablauf einer Frist länger nicht gemeldet. Was dem Legionär zugestanden wurde, hat er aktuell doch mit privaten Problemen zu kämpfen.

Weiters macht man weder mit Goalietrainer Patrick Machreich, noch mit Nummer drei, Lukas Moser, weiter. Ein Weg, der nach der Verabschiedung diverser Mitarbeiter (z. B. Busfahrer, Social-Media etc.) im Vorjahr konsequent gegangen wird. Ebenso hat man bei den Youngsters Nico Uschan und Paul Sintschnig, die auf diverse Drafts in Übersee-Nachwuchsligen warten, nicht die besten Karten.

Aus dem Nichts: Philipp Lindner verlässt die Adler

Nun trifft es auch noch das Herz der Mannschaft, nämlich die Gruppe an Führungsspielern. So wurde, wie die „Tiroler Tageszeitung“ als Erste berichtete, der Vertrag mit Philipp Lindner aufgelöst. Der Verteidiger kehrt in seine Tiroler Heimat zum HC Innsbruck zurück. Der will das Image der „Grauen Maus“ in der nächsten Spielzeit ablegen, sorgte mit den Verpflichtungen vom ebenso beim VSV trotz Vertrags vom Hof gejagten Nikita Scherbak und Ex-Bozen-Goalie Sam Harvey für Aufsehen.

Ursprünglich war die VSV-Kadersituation schon fast geklärt, ein Erstliniencenter solle noch her und ein ausländischer Verteidiger. Zudem könne man sich vorstellen, noch den einen oder anderen (jungen) Österreicher für die Kaderdichte zu verpflichten. Nun muss einerseits der Wegfall des Co-Kapitäns von Alexander Rauchenwald, der den Villacher nach dessen Kreuzbandriss in der Vorsaison am Eis ersetzte, kompensiert werden. Andererseits wohl auch Kämpferherz Hutchison.