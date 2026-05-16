Zeitsprung, Spielminute zwei im Auftakt-Spiel der A-WM gegen Großbritannien: Maxi Rebernig (25) fährt einen wuchtigen, perfekt gesetzten Check gegen einen britischen Abwehrspieler. Der erste Eiskontakt ist für einen von vier Debütanten neben der gesamten vierten Sturmlinie (Leon Kolarik/18, Leon Wallner/23, Tim Harnisch/25) geglückt. Jetzt spielt es sich im Konzert der großen gleich leichter. „Ja, das stimmt“, grinst der VSV-Stürmer. „Man muss gleich bereit sein, das Tempo ist höher. Und das war ich“, so der bullige Sturmtank.

Maxi Rebernig mit vollem Körpereinsatz © GEPA

Später wird das Spiel zerfahren, auch Rebernigs Kreativbemühungen leiden sichtlich, das Eis scheint tiefer, die Skates schwerer, vor allem im ersten Spiel. Erst in Minute 45 ist er groß im Bild, scheitert hauchdünn am ersten WM-Tor. „Es ist dennoch ein unglaubliches Gefühl, vor so vielen Leuten in dieser Halle aufzulaufen“, ist er nach gelungener Premiere überglücklich.

Überglücklich und sogar mit einem Tor, dem Treffer zum 5:2, ausgestattet, ist Capitals-Center Wallner. „Es fühlt sich irgendwie surreal an, wenn du hier aufs Eis gehst mit so einem Team und dann auch noch wirklich triffst“, sagt Wallner, der einen Moment nicht mehr vergisst: „Auf dem Eis bekommt man es nicht so mit, wenn man aber erstmals auf der Bank platznimmt, überwältigt die Kulisse.“ Auch er weiß, was das Erfolgsrezept für die ersten Schritte ist: „Präsent sein, Checks fahren, da schüttelt man sich selber die Aufregung aus dem Körper.“

Das Team-„Küken“ ist ein halber Villacher

Einen nervösen Beginn erlebt indes der Jüngste im Team, „Teenie“ Leon Kolarik (18), gibt zu: „Man braucht etwas, um reinzufinden. Es spielt alles mit. Tempo, Physis, Nervosität. Aber ich glaube, es ist ganz normal.“ Der Wiener, der familiär gesehen halber Villacher ist, im Sommer viel bei Onkel und Tante in Kärnten weilt und auch die Eishackler-Szene in Kärnten kennt, soll nach einem (noch) nicht zielführenden Konter im Mitteldrittel später seinen Glanzmoment erleben: Er passt auf Bernd Wolf, verstellt dem Keeper die Sicht, Wallner trifft. „Der erste Scorerpunkt ist die Krönung“, strahlt Kolarik.