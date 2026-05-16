„Der EHC Oberdrauburg grüßt die Alpen-Cobra“, prangte in der Swiss Life Arena zu Zürich beim 5:2-Auftaktsieg der Österreicher gegen die Briten von einem Fan-Banner. Gemeint ist damit Kapitän Peter Schneider und besser hätte man den Stürmer auch nicht betiteln können. Denn die „Cobra“ biss gegen Großbritannien gleich zweimal zu, wirkte vom „C“ auf der Brust beflügelt und bekam das Banner im Anschluss sogar geschenkt.

Doch was steckt eigentlich dahinter, dass eine Abordnung aus einem Kärntner Dorf zu den Verehrern eines Salzburg-Spielers geworden ist. „Sie haben mich einmal nach meiner Kappe gefragt, die habe ich einem ihrer Kinder dann geschenkt, so muss das wohl entstanden sein“, sagt Schneider, der als Wahl-Villacher keine Verbindungen ins Drautal hegt.

Peter Schneider war das Um und Auf im rot-weiß-roten Spiel © GEPA

Die Fans selbst nahmen übrigens viel auf sich, um ihrer „Cobra“ die Ehrung zu überreichen. „Wir sind mit dem Nachtzug nach Zürich gekommen, der hatte dann auch noch 90 Minuten Verspätung. Und: Wir haben die Zeit leider nicht unbedingt zum Schlafen genutzt“, verrät einer von ihnen, für den klar ist, wer Österreichs Spieler des Turniers werden wird: „Peter Schneider!“

Schneider freut sich auf die Ungarn

Und Schneider selbst? Der war nach dem WM-Start „super stolz auf uns. Wir schauen jetzt was gut war und wir noch besser machen können“, blickt er auf das Sonntagsspiel gegen Ungarn.