Österreichs Team kommt heuer bei der WM wohl noch mehr übers Kollektiv, über den Kampfgeist und die körperliche Präsenz. Denn die Stars wie Marco Rossi, Marco Kasper, Thomas Raffl, Benjamin Baumgartner oder David Reinbacher fehlen. Eine Chance für viele andere, Teamchef Roger Bader hat 14 Stürmer, acht Verteidiger und drei Keeper mit.

Apropos Keeper: Nachdem am Samstag (12.20 Uhr) und Sonntag (16.20 Uhr) gleich die entscheidenden Partien gegen Großbritannien und die Ungarn um den Klassenerhalt anstehen, ist mit einer Rotation der Salzburg-Goalies David Kickert und Atte Tolvanen auf jeden Fall zu rechnen. KAC-Schlussmann Florian Vorauer darf sich eher Chancen auf einen Entlastungseinsatz zu einem späteren Zeitpunkt ausrechnen.

Rohrer wird als Center auflaufen, Debütanten müssen zittern

Im Sturm müssen noch zwei zittern, während die Centerfrage wohl geklärt ist. Das ist folgendem Umstand zu verdanken: Das späte Dazustoßen von AHL-Legionär Vinzenz Rohrer hat positive Auswirkungen auf die vier Centerpositionen, die wegen vieler Verletzter gar nicht so leicht zu besetzen waren. Jetzt ist klar: Benjamin Nissner, Rohrer, Mario Huber und Leon Wallner agieren in der Mitte.

Auch noch ein Wackelkandidat: Ian Scherzer © GEPA pictures

Wallner hat sein Ticket fürs WM-Debüt damit in der Tasche, aus dem Quartett der anderen Neulinge, Villachs Maxi Rebernig, der Kärntner US-Legionär Ian Scherzer, Leon Kolarik und 99ers-Crack Tim Harnisch werden zwei auf die Tribüne müssen. Dass Bader, der immer mit acht Verteidigern aufläuft, diese Taktik zugunsten eines 13. Stürmers und damit eines weiteren Debütanten über Bord wirft, ist fast ausgeschlossen.