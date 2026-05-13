Drei Tage vor Österreichs Start bei der Eishockey-WM in der Schweiz hat das Team von Teamchef Roger Bader noch einmal Verstärkung bekommen. Vinzenz Rohrer wird Teil des WM-Kaders sein und weilt bereits beim Team. „Wir freuen uns, dass es geklappt hat. Vinzenz Rohrer ist ein war ein wichtiger Baustein unseres Teams. Er bringt Schnelligkeit, Intensität und Leidenschaft ins Team hinein“, sagte Bader.

Nachdem Rohrer im April mit den ZSC Lions im Halbfinale der Schweizer Meisterschaft ausgeschieden war, wurde er von den Montreal Canadiens nach Nordamerika zurückbeordert, wo er für das Farmteam Laval Rocket in der AHL auflief. Nach dem Play-off-Aus darf der 21-Jährige nun zum Nationalteam. „Für mich war klar, dass ich bei der WM spielen möchte, wenn ich in keinem Bewerb mehr stehe. Ich spiele immer gerne für Österreich und bin gerne mit den Jungs zusammen. Wir haben immer eine super Stimmung im Team. Die WM in Zürich ist natürlich speziell. Ich habe viele Freunde hier, zudem ist meine Heimat Vorarlberg nahe. Es werden sicher viele zuschauen kommen. Ich freue mich, dass ich jetzt beim Nationalteam bin und es am Wochenende los geht“, sagte der Angreifer.