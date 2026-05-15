Es liegt im Selbstverständnis der US-Amerikaner, die Sportligen im eigenen Land als weltweit führend und unantastbar zu betrachten, auch und vor allem im internationalen Vergleich. So nennen sich etwa die Baseballer, die die US-Profiliga „Major League Baseball“ gewinnen, stolz „Weltmeister“. So ist auch erklärbar, dass Bastian Schweinsteiger, mit Deutschland 2014 Weltmeister, nach seinem Wechsel von Manchester United in die Major League Soccer zu Chicago von einem Journalisten gefragt wurde, ob er denn auch mit Chicago Weltmeister werden wolle. Es fehlt – zumindest in einigen Sportarten – ganz einfach an Wertschätzung für internationale Vergleiche unter Nationen und Nationalteams.

So ist – oder besser gesagt war – es auch lange im Eishockey. Dort zählt auf Nationalteamebene nur Olympia so richtig. 2026 haben die USA bei den Olympischen Winterspielen in Mailand erstmals nach 46 Jahren und dem Wunder von Lake Placid wieder Olympia-Gold nach Hause gebracht, durch einen Finalsieg über Erzrivale Kanada. Die WM, die am Freitag in Zürich und Fribourg. startet? Steht ganz im Schatten der aktuell laufenden NHL-Play-offs. Zumindest sehen das die US-Fans so. Dabei startet diese Weltmeisterschaft gleich mit einem Kracher, dem Aufeinandertreffen von Gastgeber Schweiz und Weltmeister USA. Weltmeister? Ja, auch das sind die US-Boys aktuell. Im Vorjahr gewannen die USA just gegen die Schweiz auch WM-Gold. Mit einer jungen, teils aus AHL- und College-Spielern bestehenden Truppe, die nach 65 Jahren (!) die USA auch wieder auf den WM-Thron hievte.

Die USA sind also aktuell auf allen Eishockey-Ebenen die großen Gejagten. Natürlich fehlen aber einige Topspieler, aber der Charakter des WM-Teams USA ändert sich nicht. Eine hungrige Talent-Truppe, gespickt mit NHL-Verstärkungen wie „A-Promi“ Matthew Tkachuk (Florida Panthers) will den Coup aus dem Vorjahr liebend gerne wiederholen. Doch gerade Eröffnungs-Gegner Schweiz sinnt auf Rache, schrammte beim 0:1 n. V. im Vorjahr knapp am ersten Titel vorbei. Die „Nati“ wird aus der NHL mit den Abwehrspielern Josi (Nashville Predators) und J.J. Moser (Tampa Bay Lightning) als auch mit den Stürmern Nico Hischier, Timo Meier (beide New Jersey Devils), Nino Niederreiter (Winnipeg Jets) und Pius Suter (St. Louis Blues) verstärkt. Doch die Eidgenossen hatten im Vorfeld mit internem Drama zu kämpfen. Erst seit einem Monat ist Teamchef Jan Cadieux im Amt. Davor wurde Langzeit-Trainer Patrick Fischer freigestellt. Der Grund? Ein gefälschtes Covid-Testzertifikat für Olympia 2022 Fischers, das zu einer Verurteilung wegen Urkundenfälschung geführt hatte.

Während in Gruppe A in Zürich eben der Gastgeber und der Weltmeister zu den Favoriten zählen, sind in Gruppe B Größen wie Kanada und Schweden in Fribourg im Einsatz. Dort, der Heimat des frisch gebackenen Sensationsmeisters Fribourg-Gottéron, sind in der 9000 Zuschauer fassenden Halle praktisch alle Tickets vergriffen. Die Kanadier sind auf Wiedergutmachung aus, immerhin scheiterten sie im Vorjahr schon im Viertelfinale an Dänemark. Hoffnungsträger ist der Erstrunden-Draft-Pick des Jahres 2024, Macklin Celebrini (San Jose Sharks). Auch Ryan O’Reilly (Nashville Predators), Mark Scheifele (Winnipeg Jets) oder Routinier John Tavares (Toronto Maple Leafs), der 2024 gegen Österreich beim historischen 7:6 n. V. (Österreich holte ein 1:6 im letzten Drittel noch auf) in Prag zum Sieg getroffen hatte, verleihen der Truppe Glanz. Die Schweden, aber in Gruppe A auch die Finnen, werden vor allem in Topspielen durch ihre starke Defensive von sich reden machen.

Österreich will die Klasse halten, ein Villacher Schiri die Stars dirigieren

Und Österreich? Steigt am Samstag (12.20 Uhr) gegen Großbritannien mit einigen WM-Neulingen in Zürich ins Turnier ein, gleich am Sonntag (16.20 Uhr) soll im besten Fall mit dem zweiten Sieg gegen die Ungarn schon der Klassenerhalt gesichert werden. Ob das Kunststück aus dem Vorjahr, nämlich das Viertelfinale zu erreichen, wiederholt werden kann, scheint ob der Konkurrenz und der fehlenden Topspieler (u. a. Thomas Raffl, Lukas Haudum, Marco Rossi, Marco Kasper, David Reinbacher, Benjamin Baumgartner) fraglich, aber nicht unmöglich. Neben dem Gastgeber und dem Weltmeister warten eben noch die Finnen, Lettland und der Lieblingsnachbar Deutschland (u. a. mit Marco Kaspers Detroit-Mitspieler Moritz Seider) im Verlauf der Gruppenphase. Übrigens: Mit dem Villacher Christian Ofner ist auch ein heimischer Schiedsrichter in der Schweiz dabei.