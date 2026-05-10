Thomas Raffl, Marco Rossi, Marco Kasper, Benjamin Baumgartner, Lukas Haudum: So liest sich ein prominenter Auszug aus der Liste jener Eishockeyspieler, die bei der WM in Zürich nicht für Österreich auflaufen werden oder viel mehr können. Dazu ist nicht gesichert, ob oder wann Vinzenz Rohrer, der ja für Zürich spielte, nach der Saison aber in die AHL zu Laval übersiedelte, dort im Play-off steht, kommt. Das gleiche gilt für David Reinbacher, der wie Rohrer NHL-Franchise Montreal Canadiens gehört, jetzt aber auch im AHL-Farmteam Laval aufgeigt.

Vor der WM will Österreichs Teamchef Roger Bader aber bewusst, und verständlicher Weise, nicht über jene reden, die nicht da sind. Denn so soll es heuer in Gruppe A mit Großbritannien, Ungarn, Lettland, Schweiz, Deutschland, Finnland und den USA eben eine veränderte, eine junge Truppe richten. „Das gehört zu den Herausforderungen eines Teamchefs, einen Plan B hat man immer, muss Lösungen finden“, sagt Bader, dem alleine die Vier-Topcenter Österreichs fehlen. „Zum Glück haben wir mit Benjamin Nissner einen zurückbekommen, der im Vorjahr nicht dabei war. Lucas Thaler und Mario Huber können das spielen, haben es in der Vorbereitung gut gemacht. Auch für die vierte Linie haben wir noch mehrere, die in Frage kommen“, sagt Bader, der mit Nissner den einzigen Mittelstürmer dabei hat, der auch auf der Position fix eingeplant war.

Peter Schneider führt Österreich 2026 an © GEPA

Turbulenzen – und wenn sie nur von außen als solche empfunden werden – können Mannschaften stärker machen. „Wir wollen das beste Kollektiv dieser WM sein, das hat uns immer stark gemacht, dann können wir auch Größere schlagen“, verdeutlicht Peter Schneider, in Abwesenheit von Raffl neuer Kapitän: „Eine Riesenehre. Ich habe auch mit Thomas gesprochen, konnte viel von ihm lernen. Wir sind ganz andere Charaktere, aber die Ruhe, die er einer Mannschaft gibt, will ich auch ausstrahlen. Aber wir haben eine gute Kabine, wo jeder etwas sagen kann, wenn er was auf dem Herzen hat.“

Nach dem historischen ersten Viertelfinale im Vorjahr ist die Erwartungshaltung unverändert. „Die Vorbereitung war gut, weil viele Spieler auch früher da waren als sonst, wurde viel trainiert, auch in der Kraftkammer. Die Truppe ist fit. Jetzt geht es zu aller erst um den Klassenerhalt, wie immer“, sagt Bader, dessen Team gleich zu Beginn die Briten und Ungarn als Gegner hat, mit zwei Siegen die Klasse sicher halten wird können. „Danach kann man erst neue Ziele definieren“, so Bader, für den seine Heimatstadt als Austragungsort „schon etwas Besonderes ist. Meine Wohnung ist fünf Minuten vom Teamhotel entfernt. Aber ich werde nichts anders machen als sonst, das ausblenden, auch nicht nach Hause fahren.“

Ein paar Bier vor dem WM-Start sind ausdrücklich erlaubt

Von Klagenfurt aus, wo der letzte Test gegen Slowenien anstand, wird sich der Tross dann Richtung Schweiz bewegen. „Vorher gibt es immer noch ein Meeting, das ist Tradition. Da wird zusammen gegessen, die Jungs werden auch das eine oder andere Bier trinken, das gehört auch dazu. Wenn wir dann aber aus dem Bus steigen und Züricher Boden berühren, sind wir ab dieser Sekunde im WM-Modus“, erklärt Bader. Diesen Modus sollen im besten Fall gleich Großbritannien und Ungarn ordentlich zu spüren bekommen.