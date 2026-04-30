Mit dem Ziel bei der Weltmeisterschaft in der Schweiz bzw. den Vorbereitungsspielen zuvor sein Comeback zu feiern, rückte Benjamin Baumgartner am Montag in die vorletzte Trainingswoche des österreichischen Nationalteams ein. Der Center des SC Bern verletzte sich Mitte Februar am Sprunggelenk, musste operiert werden und konnte seitdem kein einziges Spiel mehr bestreiten.

Dementsprechend hoch waren die Erwartungen und auch die Euphorie bei seiner quasi „Heim-WM“ wieder am Eis zu stehen und Österreich in seiner Wahlheimat zu vertreten. Nun, nach nur drei Trainingstagen musste der 26-Jährige aber endgültig w. o. geben, sein körperlicher Zustand soll noch nicht bei 100 Prozent sein, was ein Comeback in den nächsten Wochen unmöglich macht.

Mit dem Ausscheiden Baumgartners gerät die ÖEHV-Auswahl zusehends in Personalnot - gerade was die Center-Position anbelangt. Roger Bader stehen somit mit Benjamin Nissner und Lucas Thaler lediglich zwei etatmäßige Mittelstürmer zur Verfügung, zumal Thaler eher als Flügel eingeplant war. Für den Teamchef heißt es jetzt in den verbleibenden zwei Wochen bis zur WM zu improvisieren. Der unerfahrene Finn van Ee wäre zumindest eine Option.