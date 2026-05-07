Das Interesse für das morgige letzte WM-Vorbereitungsspiel des österreichischen Eishockey-Nationalteams gegen Slowenien in Klagenfurt hält sich mehr als nur in Grenzen. Nur wenige hundert Tickets wurden bisher verkauft, neben den Eintrittspreisen dürfte auch die frühe Beginnzeit Fans und Interessierte davon abhalten, an einem Samstag um 16.20 Uhr in die Heidi Horten Arena zu pilgern. Prognostizierte Temperaturen von bis zu 24 Grad Celsius locken potenzielle Zuschauer wohl eher ins Strandbad oder die Natur als in die Eishalle. Abgesehen davon, dass – je nach Kategorie – zwischen 36 und 40 Euro für einen Sitzplatz zu berappen sind. Der ausbleibende Ansturm soll sogar ÖEHV-Präsident Klaus Hartmann dazu veranlasst haben, bei Klagenfurts Bürgermeister Christian Scheider zu intervenieren. Er wollte den KAC in die Pflicht nehmen, den Verband bei der Bewerbung des Testspiels zu unterstützen.

Kärnten mag zwar ein eishockeyverrücktes Bundesland sein, doch eine unüberlegte Spielorganisation mit überteuerten Preisen und zu einer schlicht ungünstigen Zeit, lassen sich verständlicherweise nicht einmal die treuen heimischen Fans gefallen – selbst wenn es das Nationalteam betrifft und etliche Kärntner Athleten im Kader stehen.