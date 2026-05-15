Samstag, 12.20 Uhr. Da fällt erstmals für Österreichs Eishockey-Nationalteam der Puck in der Zürcher Swiss Life Arena. Gegen Großbritannien geht es schon um nichts weniger als den Klassenerhalt. Der könnte am Sonntag (16.20 Uhr) gegen Ungarn sogar schon im Sack sein. Das weiß auch der treue Fan-Anhang aus ganz Österreich, der diesmal den Aufenthalt auch so gut wie möglich vom Turnierbeginn geplant hat.

So reisen sie aus dem ganzen Land ins Eidgenössische, eine erste Reisegruppe aus Kärnten machte sich bereits am Mittwoch auf den Weg, am Freitag rollten die Anhänger aus Wien, Nieder- und Oberösterreich an. „Mit Zug, Flieger und Auto“, erzählt Judith-Fillafer-Schuh. Die Kärntnerin ist Teil der Führungsriege des Nationalteam-Fanklubs „UFTA - United Fans Team Austria“.

Apartments auf Selbstversorgerbasis

Auch die Salzburger Reisenden bestiegen bereits vor 7 Uhr morgens den Zug, Reisegruppe Steiermark rollt bereits mit dem Auto an, ob der kürzesten Anreise werden Tirol und Vorarlberg erst am Spieltag ihre Unterstützer entsenden. Auch beim Wohnen im teuren Zürich wurden die Fans kreativ, eine Gruppe hat sich etwa zu zehnt in einem Apartment zusammengetan, wo auch zusammen gekocht wird.

Gleichermaßen mit der Vorfreude steigt kurz vor WM-Start nicht nur bei Spielern, auch bei Fans der Puls. Und übrigens: Auch wir befinden uns schon auf dem Weg nach Zürich!