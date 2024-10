„Trüffel sind unterirdische Schlauchpilze, die immer in Symbiose mit bestimmten Baum- oder Straucharten leben und von Hunden oder Schweinen erschnüffelt werden“: Ob der Verfasser dieser lexikalischen Worte jemals die tolle Knolle gekostet hat, ist nicht bekannt – darf aber bezweifelt werden, denn in diesem Fall wäre die Erklärung wohl viel gschmackiger ausgefallen. Grazerinnen und Grazer indes wissen Trüffel zu schätzen, weshalb sich das eigene Festival rund um die kulinarischen Schätze in der Landeshauptstadt längst etabliert hat. Die heurige Neuauflage ist bereits mit eigenen Menüs in Grazer Restaurants sowie geführten Wanderungen in den Wäldern der Stadt gestartet – am Dienstag wurde nun der nächste Gang serviert: Im Rahmen des Festivals findet im Paradeishof bei Kastner&Öhler der Trüffelmarkt statt.