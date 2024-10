Dass Regentropfen an diesem Mittwoch den Blick auf die Stadt verwischen, kümmert Feinspitze in der Sky-Bar auf dem Grazer Schloßberg wenig – freuen sie sich doch über den Ausblick, der laut Veranstaltern kulinarisch der Gipfel sein soll: Von 21. Oktober bis 3. November geht in der steirischen Landeshauptstadt wieder das Trüffelfestival über die Bühne. Wie Waltraud Hutter seitens der „GenussHauptstadt Graz“ und Dieter Hardt-Stremayr als Tourismus-Geschäftsführer betonen, will man den gschmackigen Bogen von Spezialmenüs in Partnerlokalen über einen internationalen Trüffelmarkt im Paradeishof bei Kastner&Öhler bis zu Trüffelwanderungen spannen. Denn was viele bis heute nicht wissen: Tatsächlich kann man auch in Grazer Wäldern die edle Knolle finden.