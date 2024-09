Das Aufsteirern musste heuer aufgrund der Wettersituation ausnahmsweise ausfallen und damit auch der schon traditionelle Start in den Event-Herbst. Was an großen Events noch auf dem Programm steht, bevor die Stadt mit der Eröffnung der Adventmärkte Kurs auf Weihnachten nimmt. Eine Auswahl:

steirischer herbst (19. September bis 13. Oktober)

Die 57. Ausgabe des Festivals hat Intendantin Ekaterina Degot unter das Motto „Horror Patriae“ gestellt. Dem „Schrecken des Vaterlands“ werde man „ein bisschen satirisch“ begegnen, erklärte sie diese Woche bei der Programmpräsentation. Die herbst-Hauptausstellung ist heuer in der Neuen Galerie zu sehen. Zum Diskutieren über das gewohnt kontroversielle Programm bietet sich das herbst-Café an, das diesmal in der Neutorgasse zu finden ist.

Überraschendes wartet wieder beim steirischen herbst © KLZ

Grieskram (21. September)

Der Bezirk Lend hat den Lendwirbel, der Bezirk Gries lädt zum Grieskram. Organisiert wird das Nachbarschaftsfest auch heuer wieder vom Verein wakmusic. Neben ortsansässigen Künstlern und Künstlerinnen klinken sich auch Anrainer und Lokale ein. Musikfreunde kommen bei den Bühnen am Griesplatz und am Platz der Freiwilligen Schützen auf ihre Rechnung. Im Vorjahr meinte es das Wetter nicht gut mit der Veranstaltung. Daumendrücken, dass heuer bei Sonnenschein gefeiert werden kann! Übrigens: Wer auf Märkten gerne nach Schätzen sucht, sollte einen kurzen Abstecher zum Mariahilferplatz einplanen. Am 21. und 22. September findet dort der Ägydimarkt statt.

Herbstmesse (26. bis 30. September)

Ob die neue Bungy-Jumping-Challenge und der Streetfood Park oder der Klassiker „Bauen & Wohnen“ in der Halle A: Bei der Grazer Herbstmesse ist wieder für alle Interessen etwas dabei. Interessant für die jüngeren Semester: Das Nintendo-Areal wurde aufgrund des großen Ansturms beim letzten Mal auf 700 Quadratmeter vergrößert. Schon am Tag der Veröffentlichung (26. September) kann das neue Zelda-Spiel „Echoes of Wisdom“ vor Ort getestet werden. Die begeisterten Tänzer unter den Besuchern finden sich beim Tanzcasting für den Steirerball in Wien ein.

Auf den Vergnügungspark muss man bei der Herbstmesse nicht verzichten © Klz/ Pajman

Folk Art Festival (3. bis 20. Oktober)

Der Weltmusik und dem interkulturellen Diskurs hat sich das Folk Art Festival verschrieben. Zu hören sind beim Festival mexikanische Marimbas und georgische Vokalmusik genauso wie neue Volksmusik made in Bayern. Bunt wie die unterschiedlichen Musikstile, die vertreten sind, sind auch die Auftrittsorte. Zahlreiche Plätze und Lokale im Grazer Zentrum – von der Scherbe bis zur Herz-Jesu-Kirche werden bespielt.

Nur ein Veranstaltungsort beim Folk Art Festival: die Herz-Jesu-Kirche © Klz/nadja Fuchs

Graz Marathon (11. bis 13. Oktober)

9820 Laufbegeisterte waren im Vorjahr bei der 30. Ausgabe des sportlichen Herbstklassikers dabei. Wer heuer dabei sein möchte, kann sich noch anmelden. Wie gewohnt stehen am Samstag die Kinder- und Familienbewerbe auf dem Programm. Cityrun und Nordic-Walkingbewerb ziehen viele Teilnehmerinnen und Teilnehmer an. Am Sonntag schnüren dann die Staffel- und Marathonläufer ihre Laufschuhe. Ob der Streckenrekord vom Vorjahr (2:08:31 Stunden) heuer neuerlich eingestellt wird?

Im Vorjahr fiel beim Graz-Marathon der Streckenrekord © Klz/nadja Fuchs

Klanglicht (24. bis 26. Oktober)

Die neunte Ausgabe des Licht- und Klangkunstfestivals Klanglicht steht heuer in Graz an. Diesmal kreisen die gezeigten

Installationen um das Thema Träume, wie Bühnen-Graz-Chef Bernhard Rinner und Kuratorin Birgit Lill kürzlich verrieten. Stattfinden wird das Festival heuer wieder im Stadtzentrum. Ein Großteil der künstlerischen Arbeiten kann wieder bei freiem Eintritt besucht werden.

Vielversprechendes Thema bei Klanglicht heuer: Träume © Bühnen Graz

Mountainfilm Festival (12. bis 16. November)

Alpinismus, Bergsport, Natur und außergewöhnliche Menschen stehen im Mittelpunkt der Filme, die heuer wieder beim Mountainfilm-Festival in Graz gezeigt werden. Unter den Livegästen, die Festivalorganisator Robert Schauer heuer präsentieren kann ist mit Alexander Huber einer der beiden „Huberbuam“. Gezeigt werden die Wettbewerbsfilme wieder im Congress Graz und im Schubertkino.