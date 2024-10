Es sei ein ganz schöner Aufwand für ein nicht einmal 50 Quadratmeter kleines Fleckerl, heißt es augenzwinkernd in den Grazer Ämtern. Gemeint ist der Gastgarten, den die neuen Wirte des Kirchenwirt Klamminger, die Brüder Behar und Albert Jashari, im Frühjahr 2022 vis-a-vis an der Ecke Naglergasse und Nibelungengasse unter den Bäumen im Park der Herz-Jesu-Kirche gebaut haben. Das lauschige Platzerl mit Blick auf die neugotische Kirche hat sich rasch zu einem der beliebtesten Plätze im Viertel entwickelt – zu einem Dorf mitten in der Stadt. Im Sommer klettern die Kinder auf der wunderschönen kaukasischen Flügelnuss herum, während die Eltern Schnitzel und Ćevapčići genießen, bei der Fußball-Europameisterschaft soll es sogar vorgekommen sein, dass der Pfarrer die Kirchenglocken nach dem Österreich-Sieg geläutet hat.