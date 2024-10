Klein und fein: An der Ecke Krenngasse und Ruckerlberggürtel, gleich beim Schillerplatz und vis-a-vis der Konditorei Philipp, hat vor ein paar Tagen die COR Coffee Bar eröffnet. Alles dreht sich um Kaffee, dementsprechend ist auch die Siebträger-Kaffeemaschine das Herzstück des kleinen Eck-Lokals. Bezogen wird er von Prems Frischkaffee, einer kleinen Rösterei in Wien, deren Kaffee in der Steiermark bislang erst in Schladming erhältlich war.