Sechs Jahre lang war das „Thirsty Heart“ in der Albrechtgasse, ein Ableger von Philipp Carstanjens „Hungry Heart“ aus dem Lendviertel, ein beliebter Treffpunkt für alle, die gerne Bier abseits des Mainstreams trinken – von Porter über Wit bis Gose, das Lokal bot eine große Auswahl an Bierstilen von Fass, dazu cooles Personal und immer Punkrock aus den Boxen. Damit ist nun überraschend Schluss: „Unverhofft können wir den Vertrag doch früher verlassen und öffnen kommenden Montag ab 13 Uhr ein letztes Mal“, kündigt man auf Instagram an – nachdem man schon im Sommer die Schließung Ende November bekanntgegeben worden war.

„Klar ist es schade, aber aus mehreren Gründen einfach nicht mehr tragbar“, heißt es weiter im Posting. Einer der Gründe dürfte sein, dass Gründer Carstanjen seit dem Frühjahr 2022 mit dem „Hungry Heart“ in Gratkorn noch ein drittes Lokal führt, das noch dazu weitaus größer als der Imbiss im Lend und das Bierlokal in der Innenstadt ist. Der Ableger wurde im Bier Guide 2023 zum österreichischen Bierlokal des Jahres gekürt.

Am Montag will man nun mit den Gästen Abschied feiern: „Der Kühlschrank ist gut gefüllt und alles muss raus, auch Teile des Inventars und einiges an Dekozeug muss weg.“ Fans können sich also nicht nur ein letztes Bier gönnen, sondern auch gegen eine freiwillige Spende ein Erinnerungsstück aus dem „Thirsty“ mitnehmen.