Hitze hin, Ferien und Urlaubszeit her: Den Sommer über müssen die Handwerker auf dem Grazer Mehlplatz ordentlich in die Hände gespuckt haben – übergeben sie doch schon in diesen Tagen besenrein ein Lokal, das lange geschlossen war und dessen Renovierung sie erst mit Ende Juli starteten. Es ist somit ein prominenter Gastro-Standort, der aus dem Dornröschenschlaf erwacht: Das ehemalige Restaurant „Eckstein“ wird bei einem Softopening nächste Woche unter dem Namen „Glockenspielkeller“ neu eröffnet.