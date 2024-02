Das bis zu 500 Jahre alte Haus am Mehlplatz 3 ist den meisten immer noch als „Eckstein“ bekannt, dabei haben sich in den letzten Jahren hier zwei andere Lokale befunden: Erst eröffnete es Daniel Marg mit der Aiola-Gruppe als „Moin“ mit norddeutschem Konzept, dann warfen Gernot Büttner-Vorraber und Alexander Maria Robin, die auch das Operncafé leiten, im September 2022 in den verwinkelten Räumlichkeiten den Grill an: Das „Rostmary“, ein modernes Grill-Lokal als Neuzugang innerhalb der Aiola-Gruppe. Dieses wird nun auch wieder aus dem Haus ausziehen, gab man am Dienstag in einer Aussendung bekannt. Den Standort verlässt man, obwohl das Lokal gut läuft: Denn der Standort habe sich für das Konzept, das man verwirklichen wollte, im Laufe der Zeit als nicht ideal erwiesen, wie Gernot Büttner-Vorraber erklärt: „Die verwinkelten Räumlichkeiten stehen im Widerspruch zu einem offenen, geselligen BBQ-Lokal das wir eigentlich anstreben.“ Man wünsche sich auch eine offene Küche, die im alten Haus nicht verwirklicht werden kann. So hätte sich das Duo entschlossen, das BBQ- und Grillkonzept an einem neuen Standort anzusiedeln.

Nähere Informationen zu den neuen Räumlichkeiten will man bis auf Weiteres noch nicht bekannt geben, heißt es bei der Aiola-Gruppe, dem Vernehmen nach sucht man aber weiterhin einen sehr zentralen Standort in der Innenstadt. „Wir wollen noch warten, bis alle Details fixiert sind — erst dann geben wir preis, wo unsere Rostmary ihr neues Zuhause haben wird“, erklärt Robin dazu. Verraten will man derzeit nur, dass mit den neuen Räumlichkeiten soll auch das bisherige BBQ-Konzept um einen Steakhouse-Schwerpunkt erweitert werden soll. „

„Es ist Zeit für eine Veränderung“, blickt das Inhaber-Duo aber auf viele schöne Erinnerungen zurück. „Es sei ein Abschied mit einem lachenden und einem weinenden Auge“, sagt Robin, „aber wir freuen uns schon sehr darauf, diese Idee an einem neuen Ort weiterwachsen zu sehen.“